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Beşiktaş'tan Kulüpler Birliği’nde alınan hakem kararıyla ilgili açıklama

Beşiktaş'tan Kulüpler Birliği’nde alınan hakem kararıyla ilgili açıklama

Beşiktaş, bugün Kulüpler Birliği’nde yapılan toplantının ardından 14 kulübün aldığı hakemler hakkında konuşma kararı hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü, bugün Kulüpler Birliği’nde yapılan toplantının ardından 14 kulübün aldığı ilk yarının son 6 haftasında hakemlerle ilgili konuşma kararını gereksiz ve anlamsız bulduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kulüpler Birliği’nin 24.11.2021 Çarşamba günü yaptığı toplantıda ‘14 kulüp anlaştık kalan 6 maçta hakemler hakkında konuşmayacağız’ şeklinde aldıkları kararı gereksiz ve anlamsız buluyoruz. Bu kararın hangi maksatla alındığını ve neden bu kararın kamuoyuna açıklandığını da anlamakta güçlük çekiyoruz. Ayrıca hakemler hakkında konuşmama kararınızın sezon boyu değil sadece 6 haftalık bir süreci kapsamasına da anlam veremiyoruz.

 Adaletsizliğin devam etmesi durumunda, futbol oyun kurallarına aykırı tüm durumlarla ilgili, bugüne kadar olduğu gibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü gelenekleriyle tarz ve tavrımızdan taviz vermeden, ilgili kurum ve kuruluşlarla etik kurallar çerçevesinde hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir.

Bundan sonra da meydana gelecek hatalı karar ve adaletsiz uygulamalar karşısında tüm kulüpleri kapsayacak şekilde kendimize has tutum ve tavrımızla mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız” denildi.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş kulüp hakem
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