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  4. 10 Şubat 2020 20:01

Beşiktaş'tan kural hatası paylaşımı!

Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelen Beşiktaş maçta kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurmuştu. Siyah-beyazlı takımdan paylaşım geldi.

Beşiktaş'tan kural hatası paylaşımı!
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Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılar, maçta kural hatası olduğunu dile getirmiş ve TFF'ye başvurmuştu. Siyah-beyazlı kulüp konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

Kartal'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görselde "Göztepe maçında oyun durduğunda kuralına göre oyunu başlatması gereken kişi: Loris Karius. Bu oyun, kaderi değiştirilmeden kuralına göre oynanmalı!" notu yazıldı.

Göztepe maçında oyun durduğunda #KuralınaGöre oyunu başlatması gereken kişi: @LorisKarius

Bu oyun, kaderi değiştirilmeden #KuralınaGöre oynanmalı! ⌛ pic.twitter.com/wraCadHELX

— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 10, 2020

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Beşiktaş , sosyal medya , paylaşım , Karius
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