Beşiktaş'tan Mario Lemina hamlesi

Beşiktaş'ta transferin bitimine günler kala hareketli dakikalar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta içinde İngiltere'ye giden yöneticiler, Tottenham'dan Nkoudou'yu transfer ederken, Fransız futbolcu Göztepe maçında son yarım saatte forma giymişti.

Bu hafta 1 transfer daha yapmak isteyen yönetim, Nkoudou gibi hazır bir ismi kadroya katmak için görüşmelerde bulunuyor. Siyah-beyazlıların hedefinde, Southampton'da kadroda düşünülmeyen Mario Lemina var. 26 yaşındaki futbolcu için teklifini sunan yönetim, Southampton yönetiminden olumlu cevap alırken, futbolcuyu ikna etmek için girişimler sürüyor. Kartal, anlaşmayı sağlarsa Lemina'yı 1 yıllığına kiralayacak.

MEDEL İÇİN BOLOGNA İLE ANLAŞILDI

Lemina'yı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Medel'i ise elden çıkarıyor. Siyah-beyazlı yönetim, İtalya'nın Bologna ekibinin, Şilili futbolcu için yaptığı teklifi kabul etti. Medel'in bu hafta içinde Bologna'ya imza atması beklenirken, Beşiktaş'ın bu transferden kasasına 2,5 milyon Euro girmesi bekleniyor. Yönetimin son hamlesi ise forvetten yana olacak. Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle hücum hattında sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Cenk Tosun'un kapısını çalmıştı. Everton'da kadroya girmekte sorun yaşayan yıldız golcünün "Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum" demesi üzerine arayışlarını hızlandıran yöneticiler, daha önce teklifte bulunduğu Okaka için yeni bir hamle yapmayı planlıyor. (İHA)