Beşiktaş'tan Negdero açıklaması !

Yaz transfer sezonunda Beşiktaş’ın satmak istediği ancak başka golcü alınamayınca takımda kalmasına karar verilen Alvaro Negredo’nun, siyah-beyazlı kulübe veda edeceği öne sürüldü…

NTV’nin iddiasına göre Alvaro Negredo’nun, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr’a transfer olacağı belirtildi. Ancak Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile bu haberleri yalanladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ’TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

NtvSpor'da yer alan futbolcumuz Alvaro Negredo'nun transferi için anlaşmaya varıldığı haberi doğru değildir.

Haberde bahsi geçen Al Nasr kulübünden şu ana kadar Negredo'nun transferi için kulübümüze yapılmış resmi bir teklif yoktur.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Geçtiğimiz yıl beklentilerin altında kalan Alvaro Negredo, bu sezona ise çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Oynadığı 5 maçta 3 gole imza atan Alvaro negredo, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda LASK Linz maçında attığı golle Beşiktaş’a tur atlatmıştı.