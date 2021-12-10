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Beşiktaş'tan Okan Buruk bombası

Beşiktaş'tan Okan Buruk bombası

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminin sona ermesinin ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Boş konumda bulunan Okan Buruk ile görüşme gerçekleştirecek olan siyah-beyazlı yöneticiler gelen habere göre hareket edecek.

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Okan Buruk ile görüşme gerçekleştirecek olan siyah-beyazlı yöneticiler gelen habere göre hareket edecek.

OKAN BURUK BOMBASI
Siyah beyazlı ekip Sergen Yalçın'dan boşalan koltuğa Okan Buruk'u getirmek için harekete geçti. Beşiktaş kurmaylarının boşta olan Okan Buruk ile görüşme yapacağı öne sürüldü.

Okan Buruk son olarak Başakşehir'i çalıştırmıştı.

Etiketler beşiktaş okan buruk bomba
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