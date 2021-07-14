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Beşiktaş'tan şaşırtan hata: Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar

Beşiktaş'tan şaşırtan hata: Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar

Beşiktaş, resmi web sitesinden yanlışlıkla Kenan Karaman transferini yanlışlıkla açıklayarak görülmemiş bir hata yaptı.

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı. Siyah-beyazlılar forma lansmanıyla ilgili yaptığı duyuruda yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladı. Hatasında kısa süre içinde dönen siyah-beyazlı kulüp duyurudan milli futbolcunun adını çıkarıp, sadece Atiba ve Necip'in ismini koydu.

 HATA KISA SÜRE İÇİNDE DÜZELTİLDİ
Beşiktaş'ın forma lansmanıyla ilgili yaptığı duyuruda, "Futbol A Takımımızın oyuncuları Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Kenan Karaman'ın tanıttığı formalar, saatler tam 19:03'ü gösterdiğinde teknedeki dev torsolarda açılarak, ilk olarak Beşiktaşımızın evi olarak benimsediği Boğaz'da basının beğenisine sunuldu." denildi. Hatadan kısa süre içinde dönen siyah-beyazlı kulüp, duyurudan Kenan Karaman'ın adını çıkardı.

Etiketler Beşiktaş kenan karaman beşiktaş transfer
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