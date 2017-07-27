Beşiktaş’tan Sviatchenko hamlesi !

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın, İskoçya’da Celtic forması giyen Danimarkalı savunma oyuncusu Erik Sviatchenko’yu 1 yıllığına kiralayacağı iddia edildi.

Real Madrid’den Pepe’yi transfer ederek savunmasına güç katan siyah beyazlılar, Portekizli yıldıza partner arayışını sürdürürken rota sürpriz bir yere çevrildi.

İskoç basınında yer alan habere göre, Celtic Teknik Direktörü Brendan Rodgers’ın gözden çıkardığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu Sviatchenko için Beşiktaş devreye girdi.

Oyuncunun menajeri Allan Bak Jensen, “Türkiye ve İngiltere’den Sviatchenko ile ilgilenen takımlar var ama hangileri olduklarını söyleyemem” ifadelerini kullandı.

Geçen sezon ligde 28 maça çıkan Sviatchenko 1 gol atma başarısı gösterdi.