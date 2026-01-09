Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması: Antalya kampından ayrıldı

Devre arası hazırlık kampı için Antalya'ya giden Beşiktaş, İngiliz golcüsü Tammy Abraham kamptan ayrıldığını duyurdu.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kamp yapan Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham'ın eşinin rahatsızlığından dolayı Antalya kampından ayrılarak İstanbul'a döndüğünü açıklandı.

Beşiktaş, siyah beyazlı forma ile bu sezon 24 maçta 12 gol ve 3 asiste imzasını atan Abraham'ın eşinin rahatsızlığı nedeniyle teknik heyetten izin aldığı ve kamptan ayrılarak İstanbul'a döndüğünü duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Tammy Abraham, eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetimizden izin alarak İstanbul'a dönmüştür.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."