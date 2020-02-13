Beşiktaş'tan TFF'ye: IFAB'dan gelen tavsiye kararını açıklayın

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TFF'den talebimizdir;

Konu ile ilgili kararın tekrar gözden geçirilmesi,

IFAB'tan gelen tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması

MHK'nin TFF Yönetim Kurulu'na tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması

Maçlarda yaşanan pozisyonları yorumlama amacıyla oluşturulan 50 hakem ve gözlemciden oluşan uygulamanın görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılması

VAR kayıtlarıyla ilgili Tahkim Kurulu'nda bekleyen talebimizin ivedilikle yerine getirilmesi...

Şeffaflık ilkesi bağlı ve adalet duygusuna uygun şekilde olan bu taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde TFF ve tüm kurullarının gözümüzde meşruluğunu yitireceğini tüm kamuoyuna bildiriyoruz."

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında oynadıkları Göztepe maçında kural hatası olduğuna dair yaptıkları itirazın Türkiye Futbol Federasyonu'nca reddedilmesiyle ilgili sert bir açıklamaya yayımladı.

"TFF VE MHK, KURALLARI BİLMEYEN HAKEMİNİ KORUMUŞTUR"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, TFF ve Merkez Hakem Kurulu'nun karar alma sürecinin uzun sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Futboldan popülarite anlamında nemalanan TFF yöneticileri kendi çıkarlarını düşünmüş, yeniden bu kirli düzenin kurallarına biat etmiştir. Futbolu yönettiğini sananların bu kararı, ligimizin son zamanlardaki değer kaybının ve sporseverlerin stadyumlardan uzaklaşmasının en belirgin örneklerinden biridir. Türk futbolu karanlık bir uçuruma doğru sürüklenmeye devam etmektedir. Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu, kuralları bilmeyen hakemini korumuş, futbolumuzu kirleten bu düzenin devamı için Beşiktaş camiasını karşısına almayı tercih etmiştir. Bu karar diğer hakemlere de oyunu #KuralınaGöre yönetmeseniz de olur mesajını vermiştir."

"TFF, IFAB'İN TAVSİYE KARARINI AÇIKLAYACAK KADAR CESARETLİ MİDİR?"

MHK'nin, Göztepe maçının hakemini bir hafta sonra Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına atadığı hatırlatılan açıklamada, "Söz konusu hakem o karşılaşmada da skandal kararlarına devam etmiştir. Kurulun, sebep olduğu bu skandallara dair bir açıklaması var mıdır? Futbolumuza kağıt üzerinde yön veren iki büyük kurum, tüm çıplaklığıyla açık olan bir olay hakkında ortak kanıya varmakta zorlanmış ve konuyu IFAB'a taşıma gereksinimi duymuştur. Maçta kural hatası olmadığı sonucuna varan TFF, bu kararı neye göre vermiştir? Elli hakem ve gözlemciden oluştuğu söylenen kontrol uygulamasına kural hatası ile ilgili görüş sorulmuş mudur? TFF, IFAB'dan gelen tavsiye kararı ile MHK'nin kendilerine ilettiği kararı kamuoyuna açıklayacak kadar cesaretli midir?" diyerek sorular yöneltildi.

"FUTBOLDAKİ ADALETSİZLİKTEN UTANÇ DUYUYORUZ"

Siyah-beyazlı kulübün açıklaması, şu şekilde sona erdi:

"Futbol tüm dünyada gelişimini hızla sürdürürken, ülkemizdeki ahbap-çavuş ilişkilerinin yarattığı futboldaki adaletsizlikten utanç duyuyoruz. Ne yazık ki ülkemizde futbolu yönettiğini sananlar hataları örtbas etmeyi hatalardan ders çıkarmaya tercih etmektedirler.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, bu oyunun bir parçası olmayacak ve oyunu bembeyaz çizgiler ile çizilmiş sahada, #KuralınaGöre oynatmayı beceremeyenleri korumaya devam edenlere karşı daima dik duracaktır. Beşiktaş; yönetimiyle, sporcusuyla ve taraftarıyla bir bütün halinde elde edeceği başarılarla önünün kesilemeyeceğini herkese gösterecektir."

