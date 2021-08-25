Beşiktaş'tan transfer açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yerli futbolculara ihtiyaç olması bizi 1-2 transfere zorlayabilir. Transferi de yerli futbolculardan yapmayı düşünüyoruz. Takviye planı içerisindeyiz. Neler olacağını zaman gösterecek. Listeyi UEFA'ya vermeden önce transferi bitirmek istiyoruz. Minimum 1 maksimum 3 transfer yapma planımız var" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu sezon uygulamaya geçen 8+3 kuralını doğru bulmadığını aktaran Çebi, konuyla ilgili olarak A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile de konuştuklarını vurguladı. Kural ile ilgili düşüncelerini paylaşan Çebi, "Yabancı kuralının Beşiktaş'ı nasıl etkilediğinden ziyade Türk futboluna nasıl etkisi olacak ona bakmak lazım. Kararın doğru olduğunu düşünmüyorum. Federasyon tarafından Türk futboluna katkı verilsin, Türk futbolcular forma şansı bulabilsin diye planlandığını düşünüyorum. Federasyonu da anlıyoruz. Onlar da milli takıma katkı verecek oyuncular yetişsin istiyorlar. Ancak, yurtdışındaki Türk oyuncularımız başarılılar. Oyun içinde 8+3 şeklindeki uygulamanın hocaları da zorladığını son maçlarda ben de gözlemledim. Bunun süratle değişmesi lazım. Şenol Güneş'e de izah ettim. En olabilir şekliyle ilk 45 dakika sahaya 8+3'le çıkarsınız ama ikinci yarıda hocaların elini serbest bırakabilirsiniz. Türk futbolcuların oynama mecburiyetini bize hissettirebilirsiniz" diye konuştu.

"TRANSFERİ YERLİ FUTBOLCULARDAN YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Transferde kalan süreçte yerli oyunculara yöneleceklerini vurgulayan Çebi, "Yerli futbolculara ihtiyaç olması bizi 1-2 transfere zorlayabilir. Transferi de yerli futbolculardan yapmayı düşünüyoruz. Takviye planı içerisindeyiz. Neler olacağını zaman gösterecek. Listeyi UEFA'ya vermeden önce transferi bitirmek istiyoruz. Minimum 1 maksimum 3 transfer yapma planımız var. A milli takımda görev yapanların Beşiktaş'tan olması bizim için gurur kaynağıdır. Milli takımda oynayan genç oyuncularımız var. Onların bizimle olmasını istiyoruz ama bazen karşı taraf bu iyi oyuncuları bırakmıyor" şeklinde konuştu.

UMUT MERAŞ VE KAAN AYHAN TRANSFERLERİ

Umut Meraş ve Kaan Ayhan'ın transferi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Çebi, "Birini bitirebilirsek bizim için başarı olacak. Onlarla gurur duyuyorum, bizi ve milletimizi yurtdışında güzel temsil ediyorlar. Demek ki iyiler, bize bırakmıyorlar ama biz de almak için uğraşıyoruz. Bu saatten sonra yerli anlamda katkı verecek, ekonomik katkı sağlayacak birkaç isim üzerinde çalışıyoruz. Bu saatten sonra bu sezon için yıldız futbolcu gelmeyecek" açıklamasında bulundu.

"GEDSON İÇİN ŞU ANDA İSTEĞİMİZ KALKMIŞ DURUMDA"

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Gedson Fernandes'e ilgilerinin sona erdiğini açıklayan Çebi, "Gedson Fernandes başarılı bir futbolcu. Almak için niyetlendik ama şu anda o isteğimiz ortadan kalkmış durumda. Takımda o işleri görecek futbolcularımız var. Böyle bir isteğimiz kalmadı" dedi.

"N'SAKALA'NIN ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIĞI İYİ"

Gaziantep maçında rahatsızlanan Fabrice N'Sakala'nın durumunun iyi olduğunu söyleyen Çebi, "N'Sakala sevdiğimiz, önem verdiğimiz, şampiyonlukta katkısı olan bir futbolcumuz. Onu o şekilde görmekten olumsuz etkilendim. Çok şükür sağlığı iyi. Raporunu aldık. Umarım milli takım arasından sonra tekrar formasını giyecektir" diye konuştu.

"KADRO DIŞI KALAN OYUNCULARLA İLGİLİ KİMSE KAPIMIZI ÇALMADI"

Kadro dışı bıraktıkları oyuncular için teklif almadıklarını söyleyen Çebi, şöyle konuştu:

"Hocalar işin ekonomisinden ziyade teknik duruma bakarlar. Neden, nasıl oluyor da bir kulüp kapımızı çalıp bizden bu oyuncuları istemiyor kafamda soru işareti. Bunlarla ilgili geçen sene de bu sene de kapımızı kimse çalmadı. Aldıkları ücretler çok fahiş. Kimse o bütçeyi bulamadığı için bizden istemiyorlar. Beşiktaş bunların zararını çekiyor. Bu kontratlar Türk kamuoyunun düşünmesi gereken konulardan biri."

"GAZİANTEP MAÇINDA PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Sezonun başlamasıyla birlikte hakemlerin konuşulmaya başlandığını aktaran Çebi, "Ligin daha yeni başlamasına rağmen hakemler hatalarıyla ön plana çıkıyor. Gaziantep maçında penaltımız verilmedi. Fenerbahçe'nin rakipleri de kendilerinin penaltısı verilmediğini konuşuluyor. Antep'te hakem VAR'a bile gitmedi. Bu beni çok rahatsız etti. Umarım bundan sonra bu hatalar olmaz. Bizim gibi diğer takımların da şikayetçi olması düşündürücü. Bu böyle devam ederse diğer takımlardan daha fazla Beşiktaş'ın sesi çıkmak durumunda kalır" ifadelerini kullandı.

"ÜLKE PUANINA SON DERECE İHTİYACIMIZ VAR"

Yarın çekilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuralarıyla ilgili olarak ise Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın geçmiş performansı ortada. Başarıya alışığız. Umarım iyi bir kura çekeriz, şans da çok önemli. Transferlerimizi Şampiyonlar Ligi'ni göz önünde bulundurarak yaptık. Ülke puanına son derece ihtiyacımız var. Takımlarımızın alacakları puanlar Türk futbolu adına büyük önem ifade ediyor."

"ERSİN'E VERİLEN RAKAM İŞİMİZE GELMEDİ"

Kaleci Ersin Destanoğlu için teklifler aldıklarını fakat ücretleri yeterli bulmadıklarını söyleyen Çebi, "Mert, abi rolünde bir kalecimiz oldu. Tecrübesi ortada. Ersin'e verilen rakamları biz az bulduk. Ersin bizim için çok önemli. Hocaların adaletinden şüphem olmadı, Ersin'e verilen rakam işimize gelmedi" şeklinde konuştu.