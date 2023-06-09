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Bir kulüp küme düşmenin kaldırılması için TFF’ye başvurdu

Bir kulüp küme düşmenin kaldırılması için TFF’ye başvurdu
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Spor Toto Süper Lig’den düşen Giresunspor, küme düşmenin kaldırılması için TFF’ye başvuru yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Giresunspor ve Ümraniyespor, ligden düşen takımlar olmuştu. Deprem felaketinin yaşandığına dikkat çeken Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Ramazan Yamak, ligden düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuru yaptıklarını açıkladı.

"DOĞAL AFET YAŞADIK, BUNUN HEM MANEVİ HEM MADDİ ÇOK BÜYÜK ETKİLERİ OLDU"

Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Ramazan Yamak bu konuda şunları söyledi:

"Henüz düşmedik ama sıralamada düşme yerindeyiz. Başvurumuzu yaptık. Çok büyük bir doğal afet yaşadık, bunun hem manevi hem maddi çok büyük etkileri oldu. Takımlar bu durumlardan çok etkilendi, oyuncular özellikle depremin olmasının ertesinde özellikle yabancı oyuncuları tekrar yönlendirmekte konsantre etmekte zorluklar yaşadık."

Etiketler tff başvuru küme düşme
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