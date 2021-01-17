Bir rüya resmen gerçek oldu! Fenerbahçe Mesut Özil'i KAP'a bildirdi

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil'i Türkiye'ye getirecek olan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı

TSİ 20.30'da İngiltere'nin başkenti Londra'da olması planlanan TC-RMK kuyruk tescilli uçağın Mesut Özil ve ailesini 00.15'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Mesut Özil için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

MESUT KONUŞTU

NTV canlı yayınına bağlanan Mesut Özil, "Allaha şükürler olsun ki Fenerbahçe oldu. Çok mutluyum. Bir Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım Fenerbahçe formasını!" dedi.

"Bayadır maç oynamıyorum. Fizik olarak fitim. Bir sorun yok. Bu akşam ailemle İstanbul'a geleceğim. Uçuş saati tam belli değil. Akşam üstü orada olurum. Tam bilmiyorum, burası 3 saat önde galiba."

"Bu gece Fenerbahçe için İstanbul'dayım inşallah."





