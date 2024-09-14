Bodrumspor'un amigosu vuruldu

Bodrumspor'un taraftarları arasında tribün liderliği için çıktığı iddia edilen kavgada tribün lideri ve amigo Doğan Yıldırım ayağından vuruldu, olayla 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrumspor'un taraftarları arasında tribün liderliği için çıktığı öne sürülen kavgada tribün lideri Doğan Yıldırım ayağından vuruldu.



Sözcü gazetesinden Yaşar Anter'in haberine göre Bodrum Hasan Reşat Öncü caddesindeki 'Asi Tayfa'ya ait dernek binasında meydana gelen olayda Bodrumspor’un amigosu Doğan Yıldırım silahla ayağından vuruldu.

Cuma günü akşam saatlerinde yaşanan olayda H.A.K. ve E.K. adli iki kişiyle münakaşa eden Doğan Yıldırım, daha sonra bu kişilerin fiziki saldırısına uğradı. E.K.’nin Doğan Yıldırım’ın kafasına sopayla vurduğu görüldü. H.A.E. de sopa darbesiyle yere düşen Doğan Yıldırım’ın ayağına ateş etti.

Hastaneye kaldırılan Bodrumspor tribün lideri Doğan Yıldırım’ın ayağına isabet eden kurşunun çıkarıldığı, tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Bu arada saldırganlar H.A.K. ve E.K. polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İki taraf arsında daha öncede tribün liderliği nedeniyle husumet olduğu öğrenildi.

Sözcü