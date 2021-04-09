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Bölgesel Amatör Lig'in başlama tarihi ertelendi!

TFF'den yapılan açıklamada, ''Daha önce 17 Nisan’da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunmuştur.'' denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce 17 Nisan'da başlayacağı açıklanan Bölgesel Amatör Lig'in mayıs ayının son haftasına ertelendiğini açıklandı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI;

Covid-19 pandemisinin son günlerdeki seyri üzerine Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynatılması ile ilgili TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır.

Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır.

Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan’da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

TFF Sağlık Kurulu

Etiketler bölgesel amatör lig tff erteleme
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