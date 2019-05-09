Bologna'nın Adem Ljajic'i transfer etmek istediği iddia edildi

Bu sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkat çeken ve siyah-beyazlıların şampiyonluk yarışında kalmasında pay sahibi olan Adem Ljajic için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Corriere della Sport'un haberine göre Bolonga Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic, eski öğrencisi Ljajic ile yeniden çalışmak istiyor. Daha önce Fiorentina ve Torino'dan öğrencisi olan Sırp futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Mihajlovic'in sezon sonunda transfer için hamle yapmayı planladığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve siyah-beyazlıların satın alma opsiyonunun bulunduğu Ljajic'in bu teklife vereceği yanıt merakla beklenirken, Torino'nun 27 yaşındaki futbolcunun bu sezonki performansı nedeniyle bonservis bedelinde indirim yapmayacağı belirtildi.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 30 maçta 8 gol 10 asist kaydetti.

