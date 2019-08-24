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  4. 24 Ağustos 2019 13:13

Bologna'nın Gary Medel'i transfer etmek istediği iddia edildi

Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ederken, bir yandan da takımdaki futbolculara teklifler geliyor. Siyah beyazlılarda transferi gündemde olan futbolculardan biri olan Gary Medel için Bologna iddiası ortaya atıldı.

Bologna'nın Gary Medel'i transfer etmek istediği iddia edildi
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Beşiktaş'tan ayrılma ihtimali olduğu belirtilen Gary Medel'e İtalya'dan yeni bir talip çıktı.

Daha önce Fiorentina ile ismi anılan Gary Medel için bir başka Serie A ekibi Bologna'nın da devrede olduğu kaydedildi.

ORTA SAHA ARIYORLAR

Sky Italia'da yer alan habere göre; Bologna, Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel ile ilgileniyor. Teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in orta sahaya takviye istediği ve Gary Medel transferine sıcak baktığı belirtildi.

32 yaşındaki Gary Medel'in, 2017 yılında geldiği Beşiktaş ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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