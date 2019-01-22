Boluspor 0 - 1 Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile Galatasaray, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Geçen hafta olumsuz hava şartları nedeniyle bir hafta ertelenen maçı Galatasaray, deplasmanda 1-0 kazanırken çeyrek final için avantajı eline geçirdi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren gol, 42. dakikada sahaya kaptan olarak çıkan Selçuk İnan'dan geldi. 41. dakikada Sinan Gümüş'ün yerde kalmasının ardından VAR'dan gelen uyarı ile hakem Suat Arslanboğa, pozisyonu kendisi izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Selçuk, topu kaleci ile farklı noktalara gönderdi ve Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.

SON DAKİKADAKİ GOL, VAR İLE İPTAL EDİLDİ

Sarı kırmızılı takım, 90+3. dakikada Muğdat Çelik ile bir daha gol buldu ancak VAR'dan gelen uyarının ardından Muğdat'ın ofsaytta olduğu belirtildi ve gol iptal edildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Boluspor ataklarını yoğunlaştırırken Galatasaray kalecisi İsmail Çipe, kurtarışları ile göz doldurdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Mustafa Durak’ın vurduğu top az farkla üstten dışarıya çıktı.

25. dakikada Belhanda’nın ceza dışından çektiği şut kaleci Gökhan’da kaldı.

29. dakikada sol kanattan Boluspor tarafından geliştirilen atakta Hayrullah’ın ortaladığı topu Özgür Can kafayla indirdi, Mustafa’nın topun gelişine yerden sert vurduğu şutta kaleci İsmail gole izin vermedi.

39. dakikada Belhanda’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan yere düştü. Pozisyonun bitişinde VAR’a giden orta hakem pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

41. dakikada kullanılan penaltı atışını kaptan Selçuk kaleci ile topu ayrı köşelere göndererek gole çevirdi. 0-1

İkinci yarı

76. dakikada İshak’ın ara pasıyla ceza sahasına giren İsmail Odabaşı kaleci İsmail ile karşı karşıya kaldı. Kaleci İsmail son anda topu tokatladı. Top Bolusporlu oyuncu İsmail’e çarparak auta çıktı.

85. dakikada Boluspor tarafından kullanılan korner vuruşuyla Galatasaray ceza sahasında karambol oluştu. Oluşan karambol esnasında fileye giden topu Galatasaraylı futbolcular çizgiden çıkartarak uzaklaştırdı.

87. dakikada Akabueze’nin ara pasıyla kaleci İsmail ile karşı karşıya kalan İsmail Odabaşı topu takım arkadaşına çıkartmak isterken kaybetti.

90. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda İsmail Hakkı Odabaşı’nın vurduğu top kale direğine sürterek dışarı çıktı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Kısal xx, Tugay Kaan Numanoğlu xx

Boluspor: Gökhan Köstereli xx, Mamadou Diarra xx, Ümit Kurt xx, Burak Bekaroğlu xx, Hayrullah Bilazer xx, Haktan Odabaşı xx, Emre Gültekin xx (Umut Gündoğan dk. 59 xx), İshak Çakmak xx, Mustafa Durak xx (Guido Koçer dk. 59 xx), Chukwuma Akabueze xx, Can Özcan xx (Mustafa Batuhan Altıntaş dk. 75 xx)

Galatasaray: İsmail Çipe xxx, Martın Lınnes xx, Ahmet Yılmaz Çalık xx, Gökay Güney xxx, Ömer Bayram xx, Selçuk İnan xxx (Celil Yüksel dk. 73 xx), Ryan Donk xx, Younes Belhanda xxx (Henry Onyekuru dk. 84 x), Yunus Akgün xx, Sinan Gümüş x (Sofiane Feghouili dk. 84 x), Muğdat Çelik xx

Gol: Selçuk İnan (dk. 41 pen.) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Diarra, Burak Bekaroğlu, İsmail Odabaşı (Boluspor), Muğdat Çelik, Ryan Donk, Ömer Bayram (Galatasaray)

