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Bolusporlu futbolcular kaza yaptı

Bolusporlu futbolcular kaza yaptı

Beypiliç Boluspor Kulübü'nün Abant'taki kahvaltı etkinliğine giderken otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 futbolcu, dere yatağına devrilmekten ağaç kütüğü sayesinde kurtuldu.

Kulübün kahvaltı programına katılmak için Bolu-Abant kara yolunda seyir halinde giden Boluspor'lu futbolcu Tugay Kacar idaresindeki otomobil, Akçaalan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Hızını alamayan otomobil, ağaç kütüğüne çarparak yol kenarındaki dere yatağına devrilmekten son anda kurtuldu.

YARA ALMADN ATLATTILAR
Sürücü Kacar ile araçtaki futbolcular Arda Köksal ve Ensar Bilir, kazayı yara almadan atlattı.

Kulübün Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer ve takım arkadaşları da kaza yerine gelerek futbolculara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Erginer, gazetecilere, kazanın ucuz atlatıldığını, yaralanma ve can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Sürücü Kacar da seyir halinde giderken yanından otobüsün geçmesiyle aracının kontrolünü kaybettiğini, daha sonra kazanın gerçekleştiğini anlattı.

Etiketler boluspor futbolcu
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