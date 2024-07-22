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Bomba iddia: Barış Alper Yılmaz hangi takıma transfer oluyor?

Bomba iddia: Barış Alper Yılmaz hangi takıma transfer oluyor?
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Galatasaray'da ve milli takımda gösterdiği performansla birçok Avrupa devini peşine takan Barış Alper Yılmaz için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da geciken transferler can sıkmaya devam ederken, gelecek isimler kadar geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başaran bazı oyuncuların takımdan ayrılıp ayrılmayacağı da merak konusu olmuştu. Yalnızca Galatasaray'da değil, milli takım formasıyla EURO 2024'te de müthiş bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz bu isimlerin başında gelirken, yıldız isim için bir çok transfer iddiası gündeme geliyordu.

 İmzayı attı, sağlık kontrolünden geçti

Bunlara bir yenisi daha eklenirken, Barış Alper Yılmaz'ın Premier Lig devi Liverpool'a imzayı attığı iddia edildi.

Hatta bir adım daha ileri gidilirken, Londra'da bulunan milli takımın yıldızı İngiliz takımı için sağlık kontrolünden bile geçtiği kaydedildi.

Bir diğer iddiaya göre Galatasaray'da önce Doue sonra Wendel transferi açıklanacak, sonra da Barış Alper'in Liverpool'a transferi duyurulacaktı ancak iddialara göre Wendel ve Doue transferleri açıklanamadığı için Liverpool'dan Barış Alper'in transferinin resmen açıklanmasının bir kaç gün ertelenmesi talep edildi.

Eşyalarını toplamaya geldi

Tüm takımların milli oyuncuları kamplara katılırken, Barış Alper Yılmaz henüz katılmamıştı. Özel uçakla İstanbul'a gelen milli oyuncunun Galatasaray'ın yeni sezon çalışmalarına katılmak için değil sadece eşyalarını toplamak için şehre geldiği de iddialar arasında.

Etiketler Barış Alper Yılmaz transfer
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