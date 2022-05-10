  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Bomba iddia: Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri mi dönüyor?

Bomba iddia: Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri mi dönüyor?

Bomba iddia: Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri mi dönüyor?

İki sezondur formasını giydiği Lille'de ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Burak Yılmaz Süper Lig'e geri dönüyor.

Burak Yılmaz, Türkiye'ye geri dönüyor! Bu sezon Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de iyi bir sezon geçirmeyen ve sezon sonu takımdan ayrılacak olan 37 yaşındaki golcü ile Mavi Şimşekler temasa geçti. Amerika Ligi MLS'ten de talipleri olan tecrübeli golcü Adana Demirspor'un teklifi sonrası fikrini değiştirdi.

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Adana Demirspor, Temmuz ayında 37 yaşına girecek olan Burak Yılmaz ile sözleşme süresi konusunda anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

Futbola devam etmek isteyen ve 2 yıldır yurt dışında bulunan Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönmeyi sıcak karşılıyor.

ADANA DEMİRSPOR İLE ARASI İYİ

Burak Yılmaz geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkışını kutlayan bir video yayınlamış ve Mavi Şimşekler'i tebrik etmişti. Adana Demirspor yöneticileri ile arasının iyi olduğu belirtilen tecrübeli golcünün, Adana temsilcisine transferinin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Etiketler burak yılmaz süper lig
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Bilgin asgari ücretliye, emekliye ek zam ve 3600 ek gösterge için tarihi verdi
Düşük faizli konut kredisinde aylık taksitler ne kadar olacak? İşte ödeme tablosu
Selçuk Geçer noktayı koydu: ''İnsanlar batacak, sokakta kalacak!''
Transferde büyük bomba patlamak üzere! Beşiktaş derken...
En kapsamlı 2023 seçim anketi: Erdoğan mı yoksa...
Erdoğan'ın ''müjdesine'' Özgür Demirtaş'tan tepki: ''Her şeyi daha da berbat yaparsınız''
Mübariz Mansimov'dan olay olacak Sedat Peker açıklaması
Masumlar Apartmanı'nın güzel yıldızı nişanlandı
Ümit Özdağ için ''Sandıkta sürprizi bekleyin'' dedi
Nagehan Alçı: ''Kendimi bir anda çırılçıplak hissettim''