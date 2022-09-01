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Bomba iddia: Fenerbahçe Cristiano Ronaldo'yu ikna etti

Bomba iddia: Fenerbahçe Cristiano Ronaldo'yu ikna etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Cristiano Ronaldo ile prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi.

Fenerbahçe, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından olan Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Ronaldo ile yüz yüze görüşe. Başkan Ali Koç, başlangıçta fantastik bir haber olarak kamuoyunun gündemine gelen bu transferi yapmak için tüm olanakları seferber etti.

Ajansspor'un haberine göre, Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus da vatandaşı Ronaldo ile görüştü ve sarı lacivertli ekibe gelmesi için ikna etti. Bize ulaşan bilgilere göre iki taraf da prensip olarak anlaştı. Ücrete dair son pürüzlerin giderilmesiyle asrın transfer bombası patlatılacak.

Avrupa'da transfer kapanıyor

Yeniden döndüğü Manchester United'ta eski günlerine dönemeyen Cristiano Ronaldo'nun adı yaz transfer sezonunda bir çok takımla anıldı. Avrupa'da yaz transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kaldı. Adı Barcelona ile de anılan Ronaldo'nun herhangi bir Avrupa takımına gitmemesi halinde de Fenerbahçe ihtimali çok daha güçlenecek.

Ronaldo, Manu ile 23 milyon Euro'ya anlaşmıştı

Ronaldo, 8 milyonu performansa bağlı olmak şartıyla United ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme çerçevesinde toplam 23 milyon Euro'luk bir sözleşmeye imza atmıştı. Daha önce Ronaldo ile de Real Madrid'de birlikte forma giyen dünya yıldızı Mesut Özil'i alan Ali Koç, Portekizli stara da sarı lacivertli formayı giydirmek için günlerdir uğraşıyor.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe ronaldo
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