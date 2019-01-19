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  4. 19 Ocak 2019 17:56

Bomba iddia: Galatasaray'ın teklifini kabul ettiler

Galatasaray'da Benjamin Tetteh konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sparta Prag'ın Galatasaray'ın 7,5 milyon Euro'luk teklifini kabul ettiği ve transferin kısa sürede açıklanacağı iddia edildi.

Bomba iddia: Galatasaray'ın teklifini kabul ettiler
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Gana basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray'ın bir süredir ilgilendiği Benjamin Tetteh için Sparta Prag'ın istediği 7,5 milyon Euro'luk bonservis bedeli kabul edildi.

Benjamin Tetteh'in menajerinin Galatasaraylı yöneticilerle görüştüğü ve transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı iddia edildi.

BENJAMIN TETTEH KİMDİR?
21 yaşında ve santrfor mevkinde forma giyen Benjamin Tetteh 1.93 boyunda. Sparta Prag'da forma giyen Benjamin Tetteh bu sezon ligde oynadığı 19 maçta 9 gol attı ve 2 asist yaptı.

Benjamin Tetteh , sparta prag , Galatasaray
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