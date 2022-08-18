Bomba iddia: Mauro Icardi ve Wanda Nara, Galatasaray için İstanbul'da

Yaz transfer sezonunda yaptığı hamlelerle dikkat çeken sarı - kırmızılılar bombayı patlatıyor.

Galatasaray yılın transferini yapıyor! Şu ana kadar kadrosuna 7 ismi katan sarı - kırmızılılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un "Bir yabancı santrfor daha alacağız" ifadesinin ardından sarı - kırmızılıların gündemine birçok yıldız isim gelmişti. O isimlerden bir tanesi ise Mauro Icardi'ydi...



GALATASARAY & MAURO ICARDI

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU



Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyordu.



HOCASI AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI



PSG Teknik Direktörü Galtier, "Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamak isteyip istemediğine dair bir fikrim yok. Geçtiğimiz sezon çok az süre buldu ve onun gibi bir oyuncu için oynamak çok önemli. Son birkaç sezon onun için zor geçti. Belki de yeni bir macera ona iyi gelecektir ve kariyeri yeniden düzene girecektir." ifadelerini kullanarak Icardi'nin takımdan ayrılacağını resmen açıklamıştı.



LUIS CAMPOS DEVREDE



Galatasaray'da Burak Elmas döneminde danışmanlık görevine getirilen ve sezon sonunda takımdan ayrılan Luis Campos, Mauro Icardi için sarı - kırmızılıların harekete geçmesinin ardından devreye girdi. Campos, PSG ve Galatasaray arasında yapılan görüşmelerde aktif rol oynayarak transferde kolaylık sağlamaya çalışıyor.



İSTANBUL'A GELDİLER



Öte yandan Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transferi için flaş bir gelişme yaşandı. Haber Global'in haberine göre; Mauro Icardi ve menajeri Wanda Nara, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.



PSG İLE 92 MAÇ



PSG formasıyla 92 resmi maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 38 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.