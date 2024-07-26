Bordeaux resmen battı: Tüm oyuncular serbest kaldı

Fransa'nın köklü kulüplerinden Bordeaux, mali sorunlar nedeniyle iflas etti. Bu iflasın sonucu olarak kulüp, "profesyonel kulüp" statüsünü kaybetti ve tüm oyuncuları serbest bırakıldı. Antrenman tesislerinin kapatılacağı ve Bordeaux'nun tüm lisanslarının iptal edileceği bildirildi.

Fransa'nın en büyük takımları arasında yer alan Bordeaux iflas etti. Borçları nedeniyle bir türlü doğrulamayan efsane kulüp elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen iflasa karşı gelemedi.

Bordeaux'da görev yapan Albert Riera oluşan durumdan bir hayli mutsuz olduğunu ifade etti. Profesyonel kulüp statüsü kaybolduğu için takımda tüm çalışanlar serbest kaldı.

Ulusal lige düşürülmüştü

Fransa'da borçları nedeniyle 2. Lig'den Ulusal Lig'e düşürülen Bordeaux, borçlarını yapılandıramadı ve tamamen kapatıldı.