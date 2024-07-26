  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Bordeaux resmen battı: Tüm oyuncular serbest kaldı

Bordeaux resmen battı: Tüm oyuncular serbest kaldı

Bordeaux resmen battı: Tüm oyuncular serbest kaldı
Güncelleme:

Fransa'nın köklü kulüplerinden Bordeaux, mali sorunlar nedeniyle iflas etti. Bu iflasın sonucu olarak kulüp, "profesyonel kulüp" statüsünü kaybetti ve tüm oyuncuları serbest bırakıldı. Antrenman tesislerinin kapatılacağı ve Bordeaux'nun tüm lisanslarının iptal edileceği bildirildi.

Fransa'nın en büyük takımları arasında yer alan Bordeaux iflas etti. Borçları nedeniyle bir türlü doğrulamayan efsane kulüp elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen iflasa karşı gelemedi.

Bordeaux'da görev yapan Albert Riera oluşan durumdan bir hayli mutsuz olduğunu ifade etti. Profesyonel kulüp statüsü kaybolduğu için takımda tüm çalışanlar serbest kaldı.

Ulusal lige düşürülmüştü

Fransa'da borçları nedeniyle 2. Lig'den Ulusal Lig'e düşürülen Bordeaux, borçlarını yapılandıramadı ve tamamen kapatıldı.

Etiketler Bordeaux oyuncu batma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma: Asos sahili karıştı Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma: Asos sahili karıştı Canlı yayında olay iddia: ''3 ilimzide Filistinlilere ücretsiz 2+1 ev verilecek'' Canlı yayında olay iddia: ''3 ilimzide Filistinlilere ücretsiz 2+1 ev verilecek'' Yağış ve fırtına Antalya'yı fena vurdu: Turizm başkenti sular altında Yağış ve fırtına Antalya'yı fena vurdu: Turizm başkenti sular altında Burcu Özberk'ten cesur açıklama; tabuları yıktı: ''Türkan Şoray kurallarım yok'' Burcu Özberk'ten cesur açıklama; tabuları yıktı: ''Türkan Şoray kurallarım yok'' Nejat İşler ile aşk sahneleri olay olan İlayda Akdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar Nejat İşler ile aşk sahneleri olay olan İlayda Akdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar AK Partili Belediye Başkanı: ''Yasa uygulanabilir değil'' AK Partili Belediye Başkanı: ''Yasa uygulanabilir değil'' Kamuda birden fazla maaş devri bitti Kamuda birden fazla maaş devri bitti Son seçim anketi sonuçları geldi... Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı Son seçim anketi sonuçları geldi... Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde otopsi skandalı: Her şey değişecek Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde otopsi skandalı: Her şey değişecek ÖTV indirimiyle fiyatları ucuzlayacak şarj edilebilir elektrikli otomobiller belli oldu ÖTV indirimiyle fiyatları ucuzlayacak şarj edilebilir elektrikli otomobiller belli oldu
Eda Ece boşanıyor mu ? Ortalık karıştı, Eda Ece isyan etti Eda Ece boşanıyor mu ? Ortalık karıştı, Eda Ece isyan etti Yine terör halayı: 3 kişi paketlendi Yine terör halayı: 3 kişi paketlendi İstanbul'da kadın cinayeti: Bir ay önce tehdit etmişti, öldürdü İstanbul'da kadın cinayeti: Bir ay önce tehdit etmişti, öldürdü Üniversiteleri işsiz bırakmayan en iyi 2 yıllık bölümleri belli oldu Üniversiteleri işsiz bırakmayan en iyi 2 yıllık bölümleri belli oldu Erdoğan havacılıktaki krize el attı: ''Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin'' Erdoğan havacılıktaki krize el attı: ''Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin'' Tepki çeken Gıdatopya animasyonuna yasak geldi Tepki çeken Gıdatopya animasyonuna yasak geldi Filenin Sultanları'nda kriz: Tuğba Şenoğlu neden kadrodan çıkarıldı ? Filenin Sultanları'nda kriz: Tuğba Şenoğlu neden kadrodan çıkarıldı ? Kürtçe trafik uyarılarının üzerine ''Türkiye Türk'tür, Türk kalacak'' yazıldı Kürtçe trafik uyarılarının üzerine ''Türkiye Türk'tür, Türk kalacak'' yazıldı Market raflarındaki bu peynire yasak geldi Market raflarındaki bu peynire yasak geldi Ayrılmışlardı... Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını yayınladı Ayrılmışlardı... Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını yayınladı