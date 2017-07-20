Bordeaux’lu stoper Nantes’la anlaştı

Fransız gazetesi L’Equipe’in verdiği bir habere göre, Bordeaux’nun 29 yaşındaki tecrübeli stoperi Nicolas Pallois, Ligue 1 takımlarından Nantes ile anlaşmaya vardı.

Sarı kanaryalarla 3 yıllık bir prensip anlaşmasına varan Pallois, Bordeaux’lu yöneticilerden transferi için kolaylık yapmalarını talep etti.

Önümüzdeki günlerde Bordeaux yönetimiyle bir araya gelmeyi planlayan Nantes başkanı Waldemar Kita, Pallois’yı bir süredir izlediklerini ve transferini bitirmek için gerekeni yapacaklarını söyledi.