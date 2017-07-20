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  4. 20 Temmuz 2017 21:32

Bordeaux’lu stoper Nantes’la anlaştı

Bordeaux’nun tecrübeli stoperi Nicolas Pallois, Ligue 1 kulüplerinden Nantes’la anlaşmaya vardı.

Bordeaux’lu stoper Nantes’la anlaştı
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Fransız gazetesi L’Equipe’in verdiği bir habere göre, Bordeaux’nun 29 yaşındaki tecrübeli stoperi Nicolas Pallois, Ligue 1 takımlarından Nantes ile anlaşmaya vardı.

Sarı kanaryalarla 3 yıllık bir prensip anlaşmasına varan Pallois, Bordeaux’lu yöneticilerden transferi için kolaylık yapmalarını talep etti.

Önümüzdeki günlerde Bordeaux yönetimiyle bir araya gelmeyi planlayan Nantes başkanı Waldemar Kita, Pallois’yı bir süredir izlediklerini ve transferini bitirmek için gerekeni yapacaklarını söyledi.

Nicolas Pallois , nantes , Bordeaux
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