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  4. 01 Nisan 2019 19:05

Borussia Dortmund'un Kagawa için 12,5 milyon euro istediği iddia edildi

Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan sezon sonuna dek kiraladığı Shinji Kagawa hakkında gündem yaratan bir transfer iddiası geldi. Dortmund'un önümüzdeki yaz satmak istediği Japon futbolcu için bonservis bedelini de belirlediği öne sürüldü.

Borussia Dortmund'un Kagawa için 12,5 milyon euro istediği iddia edildi
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Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan kiraladığı Japon yıldız Shinji Kagawa için Alman takımlarının devreye girdiği belirtildi.

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kagawa ile Bundesliga'dan Schalke 04 ve Bayer Leverkusen'in ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi.

BONSERVİSİ 12.5 MİLYON EURO

Japon futbolcunun bonservisi için ise Borussia Dortmund'un 12.5 milyon euro istediği kaydedildi.

FİKRET ORMAN 'ALABİLİRİZ' DEMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kiralık olarak takımlarında forma giyen Kagawa için ''Hem biz hem de Kagawa kalmak isterse bonservisini sezon sonunda alırız.'' açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Sporx

Beşiktaş , shinji kagawa
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