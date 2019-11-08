Braga 3 - 1 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki 4. maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Braga ile karşılaştı. Maça etkili başlayan Braga, 14. dakikada Paulinho'nun kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Temsilcimiz Beşiktaş 29'da Tyler Boyd'un güzel golüyle durumu 1-1'e getirse de dakikalar 37'yi gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıkan Paulinho, Braga'yı yeniden öne geçirdi: 2-1.

KARTAL 10 KİŞİ KALDI

44'te Beşiktaş'ta Lens rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda rahat bir futbol sergileyen Braga'ya karşı Karius'un kalesinde devleşti ve gol izni vermedi. 81'de Wilson Eduardo maçta fişi çeken isim oldu ve Braga sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Braga puanını 10'a yükseltirken, Beşiktaş ise 0 puanda kaldı ve Avrupa'ya veda etti.

