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  4. 20 Mayıs 2019 21:43

Braian Samudio Emre Akbaba'yı ziyaret etti

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçtaki mücadelesinde rakibinin ayağının kırılmasına neden olan Samudio, Emre Akbaba'yı ziyaret etti.

Braian Samudio Emre Akbaba'yı ziyaret etti
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Çaykur Rizesporlu Samudio, Emre Akbaba ile biraraya geldi. Çaykur Rizespor-Galatasaray maçındaki müdahelesi sonrası Emre Akbaba'nın ayağının kırılmasına neden olan Samudio, sarı kırmızılı futbolcuyu ziyaret etti.

Ziyaret anlarıyla ilgili resmi instagram hesabından paylaşan Paraguaylı oyuncu, "En kısa sürede sahalara daha güçlü dönmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emre Akbaba'nın o pozisyonda kaval ve baldır kemiklerinde kırıp oluşmuş, ameliyat olan genç oyuncunun dönüşünün 1 yılı bulabileceği belirtilmişti.

Braian Samudio , Emre Akbaba
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