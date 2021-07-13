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Brezilya basını açıkladı: Fenerbahçe, yıldız isim ile anlaştı

Brezilya basını açıkladı: Fenerbahçe, yıldız isim ile anlaştı

Galatasaray'ın Paulinho ile ilgilendiği iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin de Paulinho'yu transfer etmek istediği öne sürüldü.

Gelecek sezon için kadro takviyelerini sürdüren Fenerbahçe'de yıldız orta saha Paulinho gündeme geldi. Paulinho'nun adı, Galatasaray'ın transfer gündeminde de yer alıyor.

Son olarak Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Paulinho, geçtiğimiz ay Çin ekibinden ayrıldığını duyurmuştu. Goal'in aktardığı habere göre, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncuya pek çok takımla birlikte Fenerbahçe de talip oldu.

ANLAŞMAYI DUYURDULAR
UOL Esporte sitesinde yer alan habere göre ise; sarı-lacivertli takımın, Brezilyalı oyuncu ile görüşmelerini ilerlettiği ve bir anlaşmaya vardığı belirtildi.

MAAŞ BEKLENTİSİ
32 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı geçtiğimiz günlerde Galatasaray, Benfica ve Al Nassr ile de anıldı. Brezilyalı oyuncunun görüştüğü kulüplerden 4 milyon Euro maaş istediği de öne sürülmüştü.

PAULİNHO'DAN AÇIKLAMA
Bragantino'da antrenmanlarına devam Paulinho, geçtiğimz günlerde geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Globo Esporte'ye konuşan yıldız oyuncu, "Brezilya'dan iki resmi teklif aldım. Avrupa'dan da teklifler alıyorum'' dedi. Paulinho'nun açıklamalarının tamamını aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz.

"TRANSFER TEKLİFİ ALDIM"
Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou FC forması giyen ve 8 aydır maç oynamayan 32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Lodz, RB Bragantino, Vilnius, Barcelona, Tottenham ve Paulista gibi takımlarının da formalarını giydi. 

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe anlaşma
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