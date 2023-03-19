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Brezilya medyasından olay yaratan Jorge Jesus iddiası

Brezilya medyasından olay yaratan Jorge Jesus iddiası
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Brezilya medyasından UOL Esporte, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un sezon sonu sözleşmesinin bitimiyle birlikte kulüpten ayrılacağını öne sürdü.

68 yaşındaki Jesus’un, daha önce çalıştırdığı Flamengo ve Brezilya Milli Takımı ile anıldığı belirtilen haberde, Portekizli teknik adamın bu iki takımdan birinden gelecek tekliflere sıcak baktığı iddia edildi.

Jesus, UEFA Avrupa Ligi’nde Sevilla ile oynanan rövanş maçı öncesi yaptığı açıklamada,”Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor” ifadesini kullanmıştı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe brezilya jorge jesus
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