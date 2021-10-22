Brezilyalı futbolcu evinde ölü bulundu

23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Bruninho, evinde vurularak öldürüldü.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Bruninho, sabah saatlerinde Belem'deki evinde öldürüldü. Görgü tanıklarına göre bir adam eve girerek futbolcuya ateş etti.

Acil Bakım Ünitesi'ne kaldırılan oyuncu kurtarılamadı. Brezilya Polisi olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü, suçun failinin arandığını bildirdi. Polis ayrıca olayla ilgili bilgisi olanların ihbarda bulunmasını istedi.

Bir süre önce Sociedade Esportiva de Picos (SEP) takımının formasını giyen Bruninho, takımın Eyalet Ligi'nde Serie B'ye düşmesinin ardından takımdan ayrılmıştı.

23 yaşındaki oyuncu o günden beri herhangi bir kulüple anlaşmamıştı.