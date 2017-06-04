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  4. 04 Haziran 2017 15:56

Bruma Leipzig'de !

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma, 12.5 milyon Euro karşılığında Almanya'da sezonu 2. bitiren Leipzig'e transfer oldu.

Bruma Leipzig'de !
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Galatasaray'ın yıldızı Bruma, Leipzig'te... Portekizli yıldız 12.5 milyon Euro karşılığında Almanya'da sezonu 2. bitiren Leipzig'e transfer oldu. 

Galatasaray, Portekizli yıldızı Bruma için Almanya'da sezonu 2. bitiren RB Leipzig ile anlaştı. Sarı Kırmızılılar, bu transfer için 12.5 milyon Euro bonservis bedeli alacak. Bu rakam, Leipzig'in kazanacağı başarılara paralel olarak bonuslarla birlikte 15 milyon Euro’ya çıkabilecek.

Sağlık kontrolünden geçen Bruma, kısa süre içinde kendisini resmen Leipzig'e bağlayacak resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Alman ekibinin sportif direktörü Ralph Rangnick de, Bruma için övgü dolu ifadeler kullandı. Rangnick, Bruma'nın süratiyle kendilerine çok yararlı olacağının altını çizdi. Bundesliga'da geride kalan sezonu 2. basamakta bitiren Leipzig, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

NTVSpor

bruma , leipzig , galatasaray