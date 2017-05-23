Bruma'ya Almanya'dan flaş teklif !

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'ya son olarak Almanya Bundesliga'da sezonu 2. bitiren Red Bull Leipzig talip oldu.

Portekiz basınında çıkan habere göre, seneye doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Leipzig'in transfer listesinin ilk sırasında Bruma var. Alman kulübünün, Galatasaray ile sözleşmesini bir türlü yenilemeyen Bruma için sarı kırmızılı takıma 15 milyon Euro teklif edeceği belirtildi. Leipzig'in Portekizli yıldıza ise yıllık 6 milyon Euro değerinde 5 senelik bir sözleşme teklif edeceği iddia edildi.

MENAJERİNDEN FLAŞ İTİRAF

Bruma ile ilgilenen tek takımın sadece Leipzig olmadığını ifade eden Portekiz basını, başta Tottenham olmak üzere birçok Premier Lig takımının 22 yaşındaki futbolcunun peşinde olduğunu kaydetti.

Bruma'nın menajeri Catio Balde ise Portekiz basınına yaptığı açıklamalarda Galatasaray ile anlaşamadıklarını ilk kez açıkladı. Balde, ''Galatasaray, Bruma'nın sözleşmesini yenilemek istedi. 4 yıllık bir teklif sundular ancak 25 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi eklemek istediler. Biz de bu nedenden dolayı anlaşamadık ve masadan kalktık'' dedi.