Bülent Korkmaz: Bu noktayı hiçbir zaman düşünmedik

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-0 mağlup eden Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, ikinci yarıda takım savunmasında iyi oyunun kendilerini galibiyete taşıdığını söyledi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

İkinci yarıdaki oyunun düşündükleri ve istedikleri şekilde geliştiğini anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bursa gerçekten iyi, dinamik ve yakın teması iyi yapan bir takım. Bu takıma karşı oynamak zordu. Onlara karşı iyi direnip ilk yarıda skoru lehimize çevirdik. İkinci yarıda takım savunması anlamında iyi pozisyon almamız galibiyeti getirdi. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Sezon başındaki kötü süreçten buraya gelmek onların eseri. Ligdeki puan sıralamasında buralara gelmeyi hiçbir zaman düşünemezdik. Ben Antalyaspor'un başına geldikten sonra her maçtan sonra kazansak da kaybetsek de 'Bu bizim geçiş sürecimiz ve bu süreci atlamamız gerekiyor.' diyordum. Haftalar geçtikçe düşünceler de değişiyor. En az düşündüğümüz puanın üzerindeyiz şu anda."

SAMET AYBABA: GERİ DÜŞÜNCE SIKINTI YAŞIYORUZ

Samet Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip gelen Antalyaspor'u kutladı.

Bu maçın kendileri açısından zorlu geçeceğini bilerek sahaya çıktıklarını anlatan Aybaba, Antalyaspor'un Türkiye'de sahada en iyi durmasını bilen takım olduğunu ifade etti.

"Çok iyi pozisyon alıyorlar. Böyle takımlara karşı geriye düşmememiz lazım." diyen Aybaba, şöyle konuştu:

"Oyuna iyi başladık. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Basit hatalarla geriye düşünce kontrol rakibe geçti. İkinci yarıda bir dönüş gerçekleştirmeye çalıştık ama skor gelmeyince oyundan koptuk. Biz geriye düşünce sıkıntı yaşayan bir takımız. Akhisarspor maçında iyi bir dönüş gerçekleştirmiştik. Bunu her zaman yapamayız. Oyuncularım son iki haftadır iyi oynuyor. Oyuncularımızı çok eleştirmemek lazım. Bireysel hatalar yaptık. Futbol bu, önümüze bakacağız."

