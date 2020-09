Bundesliga B.Münih – Schalke maçıyla S Sport2 ve S Sport Plus’ta başlıyor

Son şampiyon, ilk karşılaşmasını Ozan Kabak ve Suat Serdar gibi başarılı Türk futbolcuların da oynadığı Schalke ile yapacak; iki dev takımın kıran kırana mücadelesi 18 Eylül Cuma saat 21.30’da S Sport2 ekranları ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Dünyanın her yerinden milyonlarca sporseverin yakından takip ettiği Alman ligi Bundesliga; 2020-21 sezonuna 18 Eylül’de Bayern Münih – Schalke karşılaşması ile başlayacak. Geçtiğimiz sezon Bundesliga’da üst üste sekizinci şampiyonluğunun yanı sıra, Şampiyonlar Ligi’ni de kazanarak sezonu çifte kupayla kapayan B.Münih kendi sahası Allianz Arena’da, kadrosunda; Ozan Kabak, Suat Serdar, Ahmed Kutucu ve Can Bozdoğan gibi Türk asıllı futbolcularında bulunduğu Schalke 04’ü ağırlayacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30’da S Sport2 ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

Şampiyonun 45 Milyon Euro’luk Büyük Transferi

Geçen sezon pandemi arasından sonra Bundesliga’ya adeta fırtına gibi başlayan Bayern Münih, ligin bitimine 2 hafta kala, lig tarihindeki otuzuncu şampiyonluğuna ulaşmış, geçtiğimiz ay da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalde Paris Saint Germain’i 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi’ni altıncı kez kazanmıştı. Son Şampiyon, yeni sezonda Lars Lukas Mai, Christian Früchtl ve Ivan Perisic gibi isimlerle yollarını ayırırken; 45 Milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City’den Leroy Sane‘yi renklerine kattı. Tanguy Nianzou, Joshua Zirkzee de yeni transferler arasında yerini alırken Schalke ’den gelen file bekçisi Alexander Nubel ise ilk maçta eski takımına karşı fileleri koruyacak.

Schalke’nin İvmesi Düşüşte

Geçen sezon oynadığı 34 maçın yalnızca 9’undan galibiyet ile ayrılan ve 13 maçta mağlup olan Schalke, 12 karşılaşmada da berabere kalarak ligi 39 puanla bitirdi. Başarısız performansı ile ligde 12. sırada duran mavi beyaz takım; 2020-21 transfer sezonunda Can Bozdoğan, Timo Becker, Malick Thiaw, Nick Taitague ve Vedad Ibisevic gibi isimleri renklerine katarken; Weston McKennie‘yi 4,5 milyon Euro’ya Juventus’a kiraladı. Ayrıca Jonas Carls, Pablo Insua, Cedric Teuchert ve Daniel Caligiuri ile de yollarını ayırdı.

İlk Haftanın Maçları

18 Eylül Cuma

21.30 Bayern Münih-Schalke

19 Eylül Cumartesi

16.30 Köln-Hoffenheim

19.30 Dortmund-M.Gladbach

20 Eylül Pazar

16.30 Leipzig-Mainz

19.00 Wolfsburg-B.Leverkusen