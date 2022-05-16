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Burak Elmas adaylık kararını verdi

Burak Elmas adaylık kararını verdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, 11 Haziran'da yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas yaklaşan genel kurul öncesinde basın toplantısı düzenledi.

11 Haziran'da yapılacak seçimde aday olmayacağını söyleyen Elmas, "Nisan ayındaki seçimde aday olmayacağımı açıklamıştım. Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı açıklıyorum'' dedi.

Burak Elmas'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Galatasaray Divan Kurulu'nda, Galatasaray başkanlık makamına hakaretler edildi ancak Divan Kurulu Başkanı bu hakaretleri kesmedi.

- Metin Öztürk, Olağan Genel Kurul'u, kendi iktidar mücadelesi için oyuncak haline getirmiştir.

- Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay... Genel kurul iradesini hiçe saymış, 'Kuruş değil, duruş' twitleriyle takipçi kazanmaya çalışan insanların yaptıklarına bakın. İbra edilmemelerine rağmen, 2 sene mahkeme kararıyla Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler.

- Galatasaray'da olağanüstü seçim olması için illegal bahis siteleriyle beraber çalışanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağım.

- Futbolcularımız için herhangi bir resmi teklif gelmedi. Seçime kadar da transfer yapmama kararı aldık.

Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmasına ilişkin de konuşan Burak Elmas, "Galatasaray Spor Kulübü’nün merkezi ve Florya’nın iki ayrı kulüp olmuş olması sebebiyle almış olduğumuz bir karardır'' dedi. 

Etiketler Galatasaray galatasaray burak elmas
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