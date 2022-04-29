Burak Elmas: Galatasaray'ın kayyuma devredilmesini isteyen bir güruh var

Galatasaray'da İstinaf Mahkemesi'nin seçimli genel kurulu iptal etmesinin ardından Burak Elmas basın toplantısı düzenledi.

İstinaf Mahkemesi, Galatasaray'da yarın yapılacak seçimli genel kurula tedbir kararı koymuş, yapılması planlanan seçimli genel kurulu iptal olmuştu.

BURAK ELMAS'TAN BASIN TOPLANTISI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yaşanan gelişmelerin ardından Nef Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

''Biz Galatasaray'ın bütçesiz kalmaması adına seçim kararı aldık'' diyen Elmas, ''Sonrasında bize 87/22'den seçim kararı almadığımız için eleştiriler yapıldı ancak bu hukuki olarak mümkün değildi ve biz de 28/1'den seçim kararını almak durumunda kaldık'' ifadelerini kullandı.

''BİZE LİNÇ BAŞLADI''

Elmas şöyle konuştu: ''Geldiğimiz noktada tedbir kararı kalktıktan sonra üyemiz İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Ne ilginçtir ki başvurun yapıldığı gün, İstinaf Mahkemesi'nin kararı ortalarda dolaşır oldu. Tedbir kalktı ama üyemiz, istinaf başvurusu yaptı. Bizim bilgimiz yokken, 16:00 civarı böyle bir kararla ilgili şeyler ortada dolaşmaya başladı. Kim servis ettiyse, bir gün önceden bu kararı biliyorlardı. Sonra bize linç başladı.

Bu kararla benim alakam yok. Bunu kulüp hukukçularımıza sorduk ancak resmi bir karar verilmediği geri dönüşünü aldık. Akşam üstüne doğru iş büyüdü ve alınan tedbir kararının benim tarafımdan aldırıldığına yönelik bir kampanya başlatıldı. O günden itibaren gelen ciddi bir itibar suikastı ve linç başladı. Daha sonra akşam üstüne doğru iş giderek büyüdü ve ciddi bir bu alınan tedbir kararının benim tarafımdan aldırıldığı söylenmeye başlandı.''

"GALATASARAY'IN KAYYUM'A GİTMESİNİ İSTEYEN GRUPLAR VAR"

''Galatasaray'ın kayyuma devredilmesini isteyen bir güruh var'' ifadelerini kullanan Elmas, ''Mali olarak da ibra etmemeye çalıştılar. Gözümüzün içine baka baka bu organizasyonu yaptılar! Bütçeyi de onaylamayarak Galatasaray'ı kitlediler. Yönetimimizin ibra edilmemesi için uğraşan arkadaşlar, aday dahi olmadılar. Şimdi bayram tatili yapıyorlar. Biz ise Galatasaray için uğraşıyoruz. Galatasaray'ın kimsenin çiftliği olmadan geleceğe gitmemesi için kulüp içinde ciddi bir direnç var. Galatasaray'ın kayyuma gitmesini isteyen gruplar var'' diye konuştu.

"YENİ SEÇİM TARİHİNİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BELİRLEYECEĞİZ"

Elmas seçim tarihinin önümüzdeki hafta belirleneceğini ifade ederek; ''Bundan sonra ne olacak? Hiçbir seçim olmadan bu sürecin devam etmesi mümkün değil. Galatasaray'ın ciddi konularıyla ilgili istişareler etmek istiyoruz. Camia büyüklerin de fikrini alarak hareket ediyoruz. Başkan adaylarımız da büyük emekler harcadılar, masraflar yaptılar. Yeni seçim tarihini önümüzdeki hafta almak kaydıyla bir karar aldık. Galatasaray'ın bu süreçte başsız kalmaması, bütçesiz de olsa işleyişinin devam etmesi açısından böyle bir karar aldık'' sözlerini sarf etti.

ADAY OLACAK MI?

Elmas başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı konusunda ise şöyle konuştu: ''

Şu an Galatasaray'ın önceliği benim adaylığım değil. El birliği ile kulübü buradan çıkarmamız gerekiyor. G.Saray ciddi anlamda bir kaosun içine girdi. Özellikle sosyal medyada taraftarlarımız yanlış yönlendiriliyor. İstifa etsin seçim devam eder diyorlar. Halbuki tüzüğümüzde istifadan dolayı olacak seçimin 1 ay müddeti oluyor. İstifa ne sağlar? Kulüp başsız kalır. Federasyon seçimlerinden, naklen yayına kadar Galatasaray’ın birçok kararında Galatasaray başsız kalır ve çok ciddi konularda karar alamazdı.

Eğer biz seçime girmek isteseydik girerdik. Önümüze iki fırsat çıktı. Biz bunu kabul etmeyip Galatasaray'ın seçime gitme idaresini göstermek istedik. Seçim olması için imza toplanması olayını destekliyorum. Yarın gidip tüm yönetimimle beraber ben de imza vereceğim. Galatasaray demokrasisine müdahale edilmesine her zaman sert tepki göstermemiz gerekiyor.''