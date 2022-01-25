Burak Elmas'tan Fatih Terim'in ''Aldatıldım'' sözlerine cevap

Bu sezon tarihinin en kötü günlerinden birini yaşayan sarı kırmızılılarda başkan Burak Elmas, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk oldu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cicaldau ve Morutan transferiyle ilgili konuşurken 'Ghezzal gibi oyuncuların maaşı çok yüksekti. Galatasaray'ın geleceğini düşünerek o bütçelere çıkmadık.' dedi. Burak Elmas, TFF'de kendilerinin gitmesini isteyen bir yapı olduğunu belirtti.

"DOSTÇA YOLLARI AYIRMAK DOĞAL"

Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

Seçim dönemi çalıştığınız ekiple seçimden sonra fikir ayrılıkları olabiliyor. Dostça yolları ayırmak doğal. Seçimlerimden pişman değilim, önümüze bakacağız. Zor bir dönemde aday olduk, taşın altına elimizi koyduk.

"ALDIĞIMIZ FUTBOLCULAR SCOUT DEPARTMANI ÖNERDİ"

Futbolcuları scouting departmanımız önerdi. Alternatifli bir listemiz vardı. Ghezzal da o listedeydi. Ancak maliyeti sebebiyle ben ve arkadaşlarım transferini yapmadı. Ghezzal transferinde maliyetinin net 4 milyon avroya geldiğini gördük.

"FATİH HOCA'NIN ONAYI VARDI"

Aldığımız oyuncuların listesi Fatih Terim'de de vardı. Oyuncuları hocamızın isteğiyle transfer ettik.

"HAKEMLERİN ARKASINA SIĞINMAK EN KOLAYI..."

Rezan Epözdemir'in o süreçte verdiği tepkileri Yönetim Kurulu'nda da dile getirdi. Biz yönetime geldikten sonra eski alışkanlıklardan kurtulmamız gerektiğini düşündük. Yönetimler için en kolayı hakemlerin arkasına sığınmak. Takımımızda düzeltmemiz gereken çok şey vardı. Hakemlerle ilgili problemlerle sahadaki problemleri karıştırmamak lazım.



BURAK ELMAS'TAN FLAŞ İDDİA: TFF'DE BİZİM GİTMEMİZİ İSTEYENLER VAR

Bizim bu yönetimden gitmemizi isteyenler var. TFF'de bizim başarısız olup gitmemizi isteyen kişiler var. Bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Aleyhimize yapılan hakem hatalarının başka bir açıklaması yok."

"FATİH TERİM'İ İSTİFA ETTİRMEK İÇİN Mİ BUNU YAPTINIZ' SORUSUNA BÖYLE YANIT VERDİ"

Böyle bir şey olamaz. Galatasaray'da ayrılıkları, düzgün yapabilmek lazım. Her ayrılığın, kavgaya dönüşmesine gerek yok. Yalan bilgiler çirkin üsluplarla servis ediliyor. Galatasaray Başkanı istediği teknik direktörle görüşebilir. Fatih Terim ile birlikte devam etmenin imkansız olduğu son ana kadar hocanın yanında yer aldım.

"TORRENT İLE GÖRÜŞÜLDÜĞÜNÜ TERİM'E SÖYLEMEDİK"

Hocamıza Torrent ile bir görüşme yapıldığını söylemedik. Bir maç sonu Guardiola'nın yardımcılarıyla ilgili fikrimiz olduğunu belirttik. Kısa bir görüşmeydi. Bunun en büyük sıkıntısı basında tartışılması oldu. Torrent ile bizzat ben görüştüm. En uygun opsiyonun bu olacağını düşündüğüm için bu kararı aldım.

"FATİH TERİM'İN FUTBOL AKLINA GÜVENİYORUM"

Fatih Terim'in futbol aklına güveniyorum. Kendisine başkan yardımcılığını ve Sportif A.Ş yöneticiliği de teklif ettim. Kendisi kabul etmedi."