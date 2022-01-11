Burak Elmas'tan Fatih Terim'in ayrılığıyla ilgili ilk açıklama

Fatih Terim'in ayrılığının ardından toplantı düzenleyeceğini açıklayan Burak Elmas, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'dan gelmeye devam ediyor. Fatih Terim'in istifası sonrası Florya'da kazan kaynadı... İstifaların art arda gelmesinin ardından Başkan Burak Elmas basın toplantısı düzenlemeye karar verdi. Tecrübeli teknik adamın ayrılığı sonrası takımın başına kimin geçeceği merak konusu olmuştu. Galatasaray'da Fatih Terim dönemi, 10 Ocak Pazartesi günü resmen sonlanmış ve tecrübeli teknik direktör, bugün Florya'ya gelerek veda etmişti. Başkan Burak Elmas'ın canlı yayın konuşmasını canlı olarak aktarıyoruz. İşte son dakika haberinin detayları...

"FATİH TERİM'İ ÇOK SEVERİM"

"Fatih Terim'in ayrılığı bence hiç olaylı olmadı. Fatih Terim'i çok severim ve çok iyi bir Galatasaraylı. Yollarımızı ayırmamız son derece Galatasaray'a yakışır şekilde oldu. Galatasaray'ı yıpratmak için çaba var. Hocamla aramda çok iyi bir bağ var. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğini istiyoruz. Sonuçta ben başkanım ve en doğru kararı vermek zorundayım."

"FATİH HOCA GÖREVDEYKEN KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK"

"Birçok kişiyle görüşüyoruz. Futbol dünyası çok dinamik bir dünya. Bunlar çok normal ama Fatih hoca görevdeyken kimseyle görüşmedik. En doğru kararı vermek için ben buradayım."

"ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE YOLLARIMIZI AYIRDIK"

"Fatih hocayla birlikte ayrılıklar karşılıklı sonlandırılabilir. Çok iyi bir şekilde yollarımızı ayırdık hiçbir sorun yok. Bu bir stratejiydi. Galatasaray'ın stratejisi herkesten önemlidir. Kişiler değil sistemler için uğraşıyoruz."

"9-10'DAN FAZLA ARKADAŞIM SABAH AKŞAM ÇALIŞIYOR"

"Ben ve arkadaşlarım iyi bir projeyle yola çıktık. 3 sene boyunca bize güvenildi ve göreve başladık. Biz bu yola çıkarken projelerimizi uygulayacak en iyi ekiple yola çıkmaya karar verdik. Biz çok geniş bir ekibiz. Bunun zorlukları da var tabii. Geçmiş yönetimlerde 2-3 kişi çalışır gerisi sadece maçtan maça gelir söylemini değiştirmek için böyle bir ekip kurduk. Benim ekibimde herkes birbirine saygı duymalı. 9-10'dan fazla arkadaşım sabah akşam çalışıyor."

"KÖTÜ BİR HABER ALDIK"

"Ahmet Çalık'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık bugün. Kötü bir haber aldık. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına da sabır diliyorum. Konyaspor camiasına da baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

"KARARI SON OLARAK BAŞKAN VERİR"

"Galatasaray'da her şey konuşulur fikir birliği yapılır ama son kararı başkan verir. Ben kararı verirken en doğru kararı vermeye çalışıyorum. Bunun bedelini ödemeye de hazırım. Asla Galatasaray Başkanlık makamına hakaret edilmesine izin vermem. Herkes kendini sorgulasın ve çeki düzen versin."