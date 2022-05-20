Burak Yılmaz ayrılığı açıkladı! Süper Lig'e geri dönüyor

Lille ile olan sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz ayrılığı resmen açıkladı. 36 yaşındaki tecrübeli golcünün yeniden Beşiktaş'ta oynamak istediği öne sürüldü.

Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de son maçına çıkacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, "Yarın Lille'deki son maçım! Harika 2 yıl, harika 2 kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

2020 yılının Ağustos ayında Lille'e imza atan Burak Yılmaz, Lille'de 72 resmi maça çıkarken, 25 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Burak Yılmaz, Lille'deki iki sezonunda 1 Lig ve 1 Fransa Süper Kupası sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ İHTİMALİ

Sezon sonunda Batshuayi ile yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş, eski golcüsü Burak Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katabilir. Tecrübeli golcünün de yeniden Türkiye'ye dönmek istediği ifade ediliyor.