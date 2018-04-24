Burak Yılmaz bombası ! Beşiktal...

Trabzonspor'da gündem yine golcü Burak Yılmaz. Bordo mavili takımda geleceği henüz netlik kazanmayan ve ismi sık sık Beşiktaş'la anılan Burak Yılmaz'ın transferi konusunda flaş gelişme yaşandı.

Muharrem Usta yönetiminin, Burak Yılmaz'ın transferi için Beşiktaş'la söz kestiği, Burak'ın Beşiktaş'a transferi yeni yönetimin imzasına kaldığı öğrenildi.

TOP AHMET AĞAOĞLU'NDA

Usta'dan görevi devralan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu eğer onay verirse, Burak Yılmaz gelecek sezon Beşiktaş formasını terletecek.

Deneyimli golcünün İstanbul'da futbol oynamaya sıcak baktığı ve çocuklarını özlediği belirtildi.