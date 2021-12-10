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Burak Yılmaz efsaneleri yakaladı! Ronaldo ,Drogba, Totti...

Burak Yılmaz efsaneleri yakaladı! Ronaldo ,Drogba, Totti...

Wolfsburg filelerini havalandıran Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihinde 36 yaşından sonra bir sezonda 2'den fazla gol atan 6. oyuncu oldu ve efsaneleri bile geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Lille, gruptaki son maçında Wolfsburg'a konuk oldu. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın da forma giydiği Lille, maçı 3-1 kazandı. Karşılaşmanın açılış golünü 11. dakikada Burak Yılmaz attı. Lille, aldığı galibiyetle gruptan 11 puanla lider çıktı. Burak Yılmaz böylece 2012/13 ve 2013/14 sezonlarından sonra bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselmeyi başardı. Deneyimli golcü, o sezonlarda Galatasaray forması giyiyordu.

EFSANELERİ BİLE GEÇTİ
Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihinde 36 yaşından sonra bir sezonda 2'den fazla gol atan 6. oyuncu oldu. Milli futbolcumuz dışında listede Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Didier Drogba, Filipo Inzaghi ve Laurent Blanc yer alıyor.

36 yaşındaki Burak Yılmaz ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde bir Fransız kulübünde gol atan en yaşlı oyuncu unvanının da sahibi oldu.

Etiketler Burak Yılmaz efsane
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