Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı
Fransa Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille forması giyen Burak Yılmaz, koronavirüse yakalandı.
Ligue 1 ekiplerinden Lille formasını terleten deneyimli golcü Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Bu sezon Lille formasıyla 23 maça çıkan milli forvetin 6 golü bulunuyor.
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