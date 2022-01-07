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Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı

Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı

Fransa Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille forması giyen Burak Yılmaz, koronavirüse yakalandı.

Ligue 1 ekiplerinden Lille formasını terleten deneyimli golcü Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bu sezon Lille formasıyla 23 maça çıkan milli forvetin 6 golü bulunuyor.

Etiketler burak yılmaz koronavirüs
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