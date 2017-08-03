Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı Burak Yılmaz, bugün İstanbul’da sağlık kontrolünden geçti.

Bordo mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Burak Yılmaz’ın sağlık kontrollerinde kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye, göz muayenesi yapıldı ve kan değerlerine bakıldığı belirtildi.

Ayrıca sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin de gerçekleştirildiği kaydedildi.

Tecrübeli oyuncunun yarın Trabzon’a gelelerek imza atması bekleniyor.

Öte yandan Burak Yılmaz, aynı hastanede ameliyat olan bordo mavili futbolcu Castillo’yu ziyaret etti.