Burak Yılmaz teklifini açıkladılar!

Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, TRT Spor'da siyah-beyazlı takımın gündemini değerlendirdi. Kadroda düşünülmeyen isimlerle alakalı açıklamalarda bulunan Mahmutyazıcıoğlu, Burak Yılmaz'a olan ilgilerini doğruladı.

"AYET DEĞİL, KARARLAR DEĞİŞEBİLİR"

Bir karar aldık ve değişime gittik. Hiçbir karar ayet değil. Şartlara göre, sürece göre değişebilir. Bir satış listesi yaparsınız ama listede olmayan bir futbolcu için teklif gelir ve satarsınız. Her şey değişebilir.

"KALIRLARSA OYNARLAR"

"Kampa 4 oyuncuyu götürmeyeceğiz. Bu oyuncular satılamazsa ikinci yarıda devam da edilebiliriz. İhtiyaç olur, devam ederiz ama şu anda böyle bir durum yok.

"TOLGAY AFFEDİLMEDİ"

Tolgay'ın affedilmesi konuşuldu evet ama oybirliğiyle reddedildi. Sadece yönetim kurulu da değil. Şenol hüca da oylamada vardı. Takımla ilgili kararların hepsi oybirliğiyle alınıyor.

"ŞENOL GÜNEŞ'LE DEVAM EDİYORUZ"

Benim Şenol hocayı istemediğimi kimse söyleyemez. Sürekli ısıtılıp ısıtılıp aynı gündem önümüze getiriliyor. Biz sürekli 'Şenol Güneş'le devam edeceğiz' diye açıklama yapmak durumunda kalıyoruz. Şenol hoca 'Beni istemediğinizi söylemediğiniz sürece ben sizinle her yola varım' diyen bir adam. 'ben burada henüz işimi bitirmedim' diyor. İmza atsak da herhalde bu haberler çıkmaya devam edecek.

"PEPE'NİN 107 BİN EURO ALACAĞI VARDI"

Pepe'nin 107 bin euro alacağı vardı. Yıllığı 5 milyon euro. Demek ki biz 2,4 milyon euro ödemişiz. Bizim hatamız tabii ki var. Maddi zorluklar da var. Biz iki şey hesaplamadık. Euro ve dolar kuru ile bu kadroyla 4. olacağımızı hesap edemedik.'Benim babam rahatsız, eğer siz de uygun görürseniz, ben gidebilirim' dedi. Biz de baktık, onun takımda olması demek 2,5 milyon euroluk ekstra bir maliyet getirecekti. Küs ayrılmadık. Lanse edildiği gibi ayrılmadık.

"VAGNER LOVE'I PARAYI GETİREN ALIR"

Biz uzun pazarlıklar sonucu aldık Vagner Love'ı. Madem parasını ödeyeceğiz, niye gönderelim ki? Mantıklı mı bu? Parayı getiren onu alır. Doku uyuşursa 15-20 gol bile atar Love.

"BURAK YILMAZ'A OLUMLU BAKIYORUZ"

Şenol Güneş asla bir oyuncuda ısrar etmez. Mevki söyler o. Değerlendirme yapar. Burak Yılmaz'ı da ona sorduk .Trabzonspor camiası bizim kardeş camiamız. Onlara sormadan, helalleşmeden onların oyuncusunu almayız. Bunu bilsin herkes. Şu anda imzaya dökülmüş bir anlaşma yok. Hocanın olumlu referansı var. Biz de olumlu bakıyoruz. Ancak biz yasa gereği yerli oyunculara euro veremiyoruz. Zaten Messi de gelse biz 4,5 milyon euro veremeyiz.

"BURAK ALTERNATİFLER ARASINDA EN KALİTELİSİ"

Ara transfer dönemi riskli bir dönem. Elimizde Türkiye'yi, bizi bilen biri var, diğer tarafta da adaptasyon sorunu yaşayacak oyuncular var. Klas olarak baktığımızda hiçbiri Burak'ın üstü de değil. Maddi gerçekler var, maddi gerçeklere göre bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Elimizde 4 tane seçenek var, Burak alternatifler içinde belki de en kalitelisi. Biz Burak Yılmaz ile, Trabzonspor'un rızasını almadan görüşmeyiz.

