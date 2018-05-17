Burak Yılmaz ve Demba Ba Beşiktaş'a doğru !

Beşiktaş yeni sezona yepyeni bir takımla başlamak için çalışmalara start verdi. Şampiyonluk yarışından koptuktan sonra kadroda büyük bir değişim gerçekleştirmeye hazırlanan Siyah-Beyazlılar’da en az 5-6 oyuncu elden çıkartılacak. En büyük değişim ise hücum hattında gerçekleşecek. Yönetim ve teknik ekip başarıya doymuş oyuncuların gitmesinin uygun olacağını düşünüyor ve gençlerle tecrübeli isimlerin karışımından bir takım planlıyor.

GÜNEŞ'LE YENİDEN BULUŞACAK

Takıma kazandırılması düşünülen isimlerin başında gollerin ustası Burak Yılmaz geliyor. Trabzonspor’dan tam 6 aydır hiç para almadan oynayan Burak, çocuklarının da yanında olmak için İstanbul’a gelmek niyetinde. Ancak Beşiktaş yönetimi bu transfer için bonservis ücreti ödemeyecek. Şenol Güneş’le yeniden çalışmak isteyen Burak kendi bonservisini alacak. Ancak Trabzonspor’un da bu alışverişten zarar etmemesine büyük özen gösteriliyor.

LİG BİTER, DEMBA BA GERİ DÖNER

Kartal’ın diğer forveti ise Demba Ba olacak. Geçen sezon devre arasında gelmek isteyen ancak sakatlıktan yeni çıktığı için beklemeye alınan Demba Ba ile yollar yeniden kesişiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş oyun disiplinine uyan, sistem ve taktiğe önem veren, disiplinli çalışmasını övdüğü Senegalli yıldızın alınmasını istiyor. Göztepe’nin sözleşme uzatma önerisini geri çeviren Ba’nın da durumunun önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.