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Burak Yılmaz'a İtalya'dan sürpriz talip

Burak Yılmaz'a İtalya'dan sürpriz talip

Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz hakkında sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Geçtiğimiz yıl sergilediği müthiş performansla Lille'i 10 sene aradan sonra lig şampiyonluğuna taşıyan Burak Yılmaz, bu sezon performansında düşüş yaşamış ve çıktığı 25 maçta altı gol ve beş asist kaydedebilmişti. Milli futbolcuyla ilgili olarak şimdi de İtalyan basını tarafından sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Tutto Salernitana adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Serie A'nın son sırasında bulunan ve kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen Salernitana'nın 36 yaşındaki santrforu listesine aldığını duyurdu. Deneyimli golcünün kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor.

Etiketler burak yılmaz lille
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