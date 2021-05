Burak Yılmaz'dan duyrgulandıran şampiyonluk paylaşımı

Lille'de oynayan Türk futbolcu Burak Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı şampiyonluk paylaşımı duygulandırdı.

Fransa Birinci Futbol Ligi’nde son hafta nefesleri kesti. Angers karşısına lider olarak çıkan Lille sahadan 2-1 galip ayrılarak tarihi bir şampiyonluk elde etti.

Lille'in Türk yıldızı Burak Yılmaz şampiyonluk maçını boş geçmedi ve rekor kırdı. Lille tarihindeki 4. şampiyonluğunu elde etti. Burak Yılmaz şampiyonluk sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Şampiyonluk sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Burak Yılmaz, şunları kaydetti:

Ve oldu.

Şampiyon olduk.

@losclive ile birlikte bu meydan okumanın bir parçası olduğum için çok mutluyum.

"Fransa #Ligue1 Şampiyonluğu" yolculuğumuzda her an birlikte savaştığımız takımımla ve #lille camiası ile gurur duyuyorum.

Yürekleri gurbetteki evlatları ile çarpan, #BizimÇocuklar diyerek her an bizlere destek olan canım ülkemin güzel insanlarına minnet ile teşekkür ediyorum.

Ve canım ailem... Sizi çok seviyorum.

Takımım @losclive olarak Şampiyonluğumuzun, yeni şampiyonluklarımızın ve başarılarımızın başlangıcı olacağına inanıyorum.

Burak Yılmaz