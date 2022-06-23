Burak Yılmaz'dan Okan Buruk paylaşımı

Galatasaray'da Domenec Torrent'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından teknik direktör koltuğuna Okan Buruk getirilirken, Burak Yılmaz'dan Okan Buruk'a destek paylaşımı geldi.

Galatasaray'da Burak Elmas döneminde Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında göreve getirilen Domenec Torrent'in sözleşmesi feshedilmiş ve teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme imzalanmıştı. Buruk ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık kontrat yapan Galatasaray'ın resmi açıklaması sonrasında sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.

BURAK YILMAZ'DAN PAYLAŞIM

Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile sözleşmesi sona eren ve Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard ile 2 yılı oyuncu, 3 yılı antrenör olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına geçmesinin ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

"KALBİM HER ZAMAN SENİNLE"

Golcü futbolcu, Instagram hikayesinden yaptığı paylaşımda, "Okan Abicim, kalbim her zaman seninle" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Deneyimli oyuncunun bu paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı.

GALATASARAY'DA OYNADI

Burak Yılmaz, 2012-2016 yılları arasında Galatasaray'da forma giymiş ve 8 milyon euro bonservis bedeliyle Beijing Guoan'a transfer olmuştu.

OKAN BURUK'UN SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI

Galatasaray'dan KAP'a yapılan Okan Buruk açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

KAZANACAĞI PARA

Okan Buruk'a 2022/23 sezonu için 17 milyon TL ödeneceği açıklanırken, opsiyonlu

2023/24 sezonunda paranın 20 milyon TL'ye çıkacağı duyuruldu.

OKAN BURUK'UN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter, Beşiktaş, Galatasaray ve eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye takımlarında oynayan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerine ise 2011-13 arasında A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı.



2013-14 sezonunda Elazığspor'u çalıştıran Buruk, daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı. Buruk, 2019-21 arasında görev aldığı Medipol Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yaşamıştı.