Burak Yılmaz'dan şampiyonluk açıklaması

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, sezonun geri kalanı için şampiyonluk mesajı verdi. Sergen Yalçın yönetiminde 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi alan Beşiktaş, zirve mücadelesinin içerisinde kalmaya devam ederken; siyah-beyazlı takımın golcüsü Burak Yılmaz da son ana kadar şampiyonluk mücadelesi vereceklerini ifade etti.

Başakşehir ve Trabzonspor karşısında şansız puanlar kaybettiklerini düşünen Burak Yılmaz, iki maçta da kaybedilen puanlar olmasa siyah-beyazlı takımının şuanda zirvenin en ciddi adaylarından biri olacabileceğini inanıyor.

Galatasaray derbisi öncesinde düşüncelerini paylaşan Burak Yılmaz, eski takımı Galatasaray'a karşı TT Stadı'nda kazanmak için son ana kadar mücadele edeceklerini ve galibiyetten başka bir seçenekleri olmadığını vurguladı.

Kalan tüm maçları kazanmak istediklerini ifade eden Burak, "Şu anda kalan 9 hafta var ve kalan 9 maçımızı da kazanabiliriz. İyi bir seri yakaladık ve bu serimizi Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyoruz. Ligde henüz biten bir şey yok ve biz de son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız" dedi.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı forma altında 20 maça çıktı ve 15 gole (12 gol, 3 asist) direkt etki etti.